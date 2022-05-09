أسعار الدولار اليوم الاثنين 9-5-2022 بالبنوك العاملة في مصر

تصدرت أسعار الدولار اليوم الاثنين الموافق التاسع من مايو 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، نتيجة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها عالميا.

أسعار الدولار اليوم الاثنين

وسجلت أسعار الدولار اليوم استقرارا داخل البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية "حكومية- خاصة" إلى جانب شركات الصرافة بالسوق المحلية.

استقرار أسعار الدولار اليوم الاثنين

واستقرت أسعار الدولار اليوم عند الـ18.440 جنيه للشراء و18.528 جنيه للشراء، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي عن العملات.

التداولات وأسعار الدولار اليوم الاثنين

وبلغت قيمة أسعار الدولار خلال تداولات اليوم داخل البنوك وشركات الصرافة، 18.43 جنيه، و18.48 جنيه للشراء، بينما جاءت أسعار البيع عند مستويات 18.53.

وترصد بوابة الفجر أسعار الدولار اليوم الاثنين 9-5-2022 في جمهورية مصر العربية، خلال السطور التالية:

أسعار الدولار اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر عند 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في بنك مصر

وبلغت أسعار الدولار اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه المصري 18.45 جنيه، و18.51 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي "cib".

ووصلت أسعار صرف الدولار اليوم أمام الجنيه داخل فروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في السوق لـ18.45 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم الاثنين 9-5-2022 في بنك قناة السويس

ووصلت أسعار الدولار اليوم الاثنين في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك قناة السويس إلى 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع