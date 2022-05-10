"ما كنتش عايزاه يمثل".. تعليق عواطف حلمي على دخول حفيدها نور النبوي عالم الفن

علقت الفنانة عواطف حلمى على دخول حفيدها نور النبوى مجال التمثيل، ومشاركته الأخيرة في مسلسل "راجعين يا هوى"،حيث قالت: “والله ما كنت عاوزاه يدخل التمثيل، لأن السكة دي صعبة”.

وأشارت خلال برنامج "نص الحدوتة" الذى يذاع على شاشة قناة cbc، في الوقت ذاته إلى أنه يمتلك موهبة كبيرة ويحب التمثيل، وهو ما سيؤهله للنجاح.

مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، إسلام جمال، شريف حافظ، آية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.