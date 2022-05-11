سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 11-5-2022 أمام الجنيه

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 11-5-2022، أمام الجنيه المصرى، مسجلًا في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
5.02 جنيه للشراء.

5.04 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
5.02 جنيه للشراء.

5.03 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
5.03 جنيه للشراء.

5.04 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
5.01 جنيه للشراء.

5.03 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
5.02 جنيه للشراء.

5.04 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
5.02 جنيه للشراء.

5.04 جنيه للبيع.
 

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