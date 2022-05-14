سعر الذهب اليوم السبت 14-5-2022 في مصر

سعر الذهب من الموضوعات المهمة التي يزيد البحث عنها في الآونة الأخيرة، نظرا لأهميته كمعدن، والذي تأثر بشكر كبير بالأحداث والاضطرابات التي يشهدها العالم.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم السبت الموافق 14-5-2022 في مصر، استقرارا ملحوظا نتيجة إلى تأثره بتعاملات البورصة العالمية وأسعار الدولار الأمريكي أمام العملة المحلية.

وترصد بوابة الفجر لمتابعيها وقرائها الكرام سعر الذهب اليوم السبت 14-5-2022 في السطور التالية:

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر أسعار الذهب عيار 14 نحو 753 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

كما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 968 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في جمهورية مصر العربية نحو 1130 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 1291 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 9090 جنيهًا.