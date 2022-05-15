في ذكرى وفاة أنور وجدي.. تزوج 3 مرات ومنعه المرض من الإنجاب

يزاول مهنته من صغره بالفطرة بتقليد افراد العائلة، أيقونة من أيقونات السينما المصرية ونموذج يحتذى به وسار على خطاه الكثير من نجوم الفن فى مصر، عُرف وسط زملائه بذكائه فى العمل بكيفية ترويج أفلامه جيدًا وحصد الأموال.

فهو أحد صناع المجد والشهرة الذي ترك الدراسة من أجل الفن، وأهم صناعه فى أربعينات القرن الماضي، الممثل أنور وجدي الذي ولد 11 أكتوبر 1904، وتحل اليوم ذكرى وفاته إذ رحل في 14 مايو 1955.

وقد ترعرع وتربى بمحافظة القاهرة بحي الظاهر، اسمه الحقيقي "محمد أنور يحيي الفتال وجدي"، واختار لقب "وجدي" لقدوته فى الحياة العملية والحياتية "قاسم وجدي" المسؤول على الممثلين الكومبارس حينما كان يعمل بالمسرح، حيث نشأ وسط أسرة بسيطة الحال وكان يعمل والده فى تجارة الأقمشة فى سوريا وأنتقل إلى مصر بعد أن بارت تجارته.

مسيرته الفنية

بدأ حياته الفنية ممثل مسرحي بفرقة رمسيس المسرحية وعمل فى مسرحية "يوليوس قيصر"، ومن ثم اتجه إلى السينما وشارك ببطولة أول فيلم عمل فيه كان بعنوان "جناية نص الليل" عام 1930، وتلى ذلك العديد من الأفلام التى اشتهر فيها بدور الشاب الذي لا يبالى من الحياة المستهتر، وبعد فترة كفاح وسلسلة أفلام كانت علامة للسينما المصرية فى ذاك الوقت أسس أول شركة إنتاج للأفلام "المتحدة للإنتاج والتوزيع السينمائي"، وقدم من خلالها أكثر من 20 فيلم شاركت فى بطولتها أمامه ليلى مراد.

وكتشف وجدي الطفلة فيروز وأطلق عليها الطفلة المعجزة وأنتج لها ثلاثة أفلام "فيروز هانم، دهب، ياسمين".

زواج ووفاة أنور وجدي

وتزوج أنور وجدى من زوجته الأولى إلهام حسين التى كانت تربطهما قصة حب طالت لسنوات ومن ثم تم الانفصال، حين قابل بعدها زوجته الثانية ليلى مراد من خلال عملهم بالسينما وربطتهما علاقة صداقة وطيدة إلا أنه بدأ يشعر تجاهها بمشاعر مختلفة وانقلب الأمر إلى قصة حب وتزوجها وعاشا قصة حب عُرفت لدى الوسط الفني ولكن حدث ما لم يكن فى الحسبان وتم الانفصال، عقب ذلك تزوج ليلى فوزى وهي زوجته الثالثة، ولكن لم ينجب أى أولاد منها بسب المرض.

وتوفى أنور وجدى عام 1955 بعد رحلة مع المرض، حيث كان مصابا بمرض وراثي في الكلى مات بسببه والده وشقيقاته الثلاث.

أهم أفلام أنور وجدى

قام أنور ببطولات وأنتاج العديد من الأفلام المهمة التى تركت بصمة لدى الجمهور المصري والعربي حتى الأن منها " ليلى بنت الريف، ريا وسكينة، قطر الندى، الوحش، النمر، حبيب الروح، ليلة الحظ، سر أبي"، وغيرها من الأفلام السينمائية.