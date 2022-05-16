بسبب هذه الإطلالة.. روبي تتصدر مؤشرات "جوجل"

تصدرت الفنانة روبي مؤشرات "جوجل" خلال الساعات المضية، بسبب إطلالتها المبهجة وفستانها الجذاب المليئ بألوان الربيع المبهجة والجذابة.

روبي تلفت أنظار متابعيها بفستان مليئ بالألوان

ولفتت روبي أنظار متابعيها والجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بنشر صور لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

إطلالة روبي المبهجة

وظهرت روبي في إطلالة مبهجة تناسب أجواء الربيع، حيث ارتدت فستان ملونًا مطبوعًا عليه رسومات أزهار بألوان البنفسجي والبينك والأبيض.

موعد حفل الفنانة روبي المقبل

من المنتظر أن تحيى الفنانة روبي، حفلًا غنائيًا في تونس، يوم 28 مايو الشهر الجارى، حيث ستقدم باقة من أشهر الأغاني المحببة لدى جمهورها.

فيلم واحد تاني

شاركت روبي في فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

أحداث فيلم واحد تاني

تدور أحداث فيلم واحد ثاني حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.