لاعبو ولاعبات مصر يشاركون في جميع مباريات دور ربع النهائي من CIB بطولة العالم للاسكواش



انتهت منافسات الدور الثالث من CIB بطولة العالم للاسكواش لمحترفي الرجال والسيدات بالمتحف القومي للحضارة المصرية، حيث تأهل لاعبي ولاعبات مصر لجميع مباريات دور ربع النهائي في مباريات الرجال والسيدات، للمنافسة على أكبر ألقاب رياضة الاسكواش في العالم بمجموع جوائز مالية تعد الأكبر في تاريخ بطولات الاسكواش.



وتأهل لمنافسات دور ربع النهائي 6 لاعبين و6 لاعبات من أصل 16 لاعب ولاعبة في هذه المرحلة من البطولة، تأكيدًا على سيطرة المصريين على ألقاب رياضة الاسكواش.



ويستكمل حاملي اللقب علي فرج ونور الشربيني مشوارهم في CIB بطولة العالم للاسكواش لمحترفي الرجال والسيدات، بعد تأهلهم على منافسيهم في الدور الثالث، ويلحقهم كل من طارق مؤمن ومحمد الشوربجي وعلي فرج، ونوران جوهر ونور الطيب وهانيا الحمامي.



وشهدت البطولة مشاركة 128 من لاعبي الاسكواش بالعالم من السيدات والرجال.



أهم تطورات بطولة CIB العالم للاسكواش لمحترفي الرجال:



شهدت مباريات اليوم الثاني من الدور الثالث من CIB بطولة العالم للاسكواش لمحترفي الرجال منافسات مشتعلة، ولكن تمكن اللاعبون المصريون من تثبيت وجودهم بالبطولة، حيث فاز وتأهل كل من اللاعب مصطفى عسل واللاعب مروان الشوربجي واللاعب علي فرج إلى دور ربع النهائي من البطولة.



نتائج اللاعبين المصريين بالدور الثالث:



فوز اللاعب مصطفى عسل على اللاعب سوراف غوسال من الهند بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

11-2، 11-7، 11-3

فوز اللاعب مروان الشوربجي علي اللاعب نيكولاس مولر من سويسرا بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

11-8، 11-8، 16-14

فوز اللاعب علي فرج على مواطنه اللاعب يوسف إبراهيم بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

3-11، 1-11، 2-11

هزيمة اللاعب يوسف سليمان أمام اللاعب دييجو إلياس من بيرو بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

4-11، 2-11، 3-11





أهم تطورات بطولة CIB العالم للاسكواش لمحترفي السيدات:



استمرت منافسات الدور الثالث من بطولة CIB العالم للاسكواش لمحترفي السيدات في تقديم مستوى عالي من الاحترافية والقوة بين اللاعبات، وتمكنت اللاعبات المصريات من التأهل للدور ربع النهائي من البطولة بعد تأهل كل من اللاعبة هانيا الحمامي واللاعبة نور الشربيني واللاعبة نور الطيب.



نتائج اللاعبات المصريات بالدور الثالث:



فوز اللاعبة هانيا الحمامي على اللاعبة جورجينا كينيدي من انجلترا بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

11-9، 11-6، 11-8

فوز اللاعبة نور الطيب على اللاعبة سيفاسانجاري سوبرامينيام من ماليزيا بثلاثة أشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:



5-11، 11-4، 5-11، 11-13



فوز اللاعبة نور الشربيني على اللاعبة تين جيليس بثلاثة أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:



5-11، 4-11، 5-11



نتائج باقي مباريات اليوم الثالث لبطولة CIB العالم للاسكواش لمحترفي السيدات:

فوز اللاعبة سارة جاين باركر من انجلترا على اللاعبة صابرينا صبحي من الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثة أشواط مقابل شوطين وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

8-11، 11-7، 11-8، 2-11، 11-8

