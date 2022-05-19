فهيم: الاسكندرية تستضيف البطولة العربية لكمال الأجسام في العيد القومي للمحافظة ومفاجآت كبرى

أكد الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي،، ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، أنه خلال اللقاء الأخير مع محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف الذي عقد أمس بديوان عام المحافظة، كان هناك توجه لإستضافة الاسكندرية لمنافسات البطولة العربية لكمال الأجسام خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومى نظرًا لنجاح استضافة فاعليات الجمعية العمومية للاتحاد العربى الاخيرة فى دورته الحالية امتدادا لحب المحافظ للدول العربية ولنجاح الجمعية العمومية للاتحاد العربى التى استضافتها الاسكندرية العام الماضى.

وأشار "فهيم" إلى إنه استجابة إلى رغبة محافظ الاسكندرية نفكر جيدًا ان نجعل اقامة منافسات البطولة العربية فى تاريخ احتفالات الاسكندرية بعيدها القومى، وسوف اناقش هذه الرغبة مع مستر رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام بحيث اننا نؤجل قليلا مستر يونيفريرس العالمية الذي كان من المقرر اقامتها بمصر أواخر شهر يوليو القادم إلى اخر العام أو إلى اول العام المقبل ونقيم البطولة العربية بدلًا منها، وستكون للرجال والناشئين والاساتذة لاتاحة الفرصة لارضاء الجميع ومشاركة أكبر عدد من اللاعبين.

وقال "فهيم " انني سوف أحرص علي حضور رئيس الاتحاد الدولى دكتور رفائيل البطولة العربيه بالكامل مع الاستعانة بطاقم تحكيم دولى، والذى يشمل من 5 إلى 6 حكام من أوربا لضمان الحيادية الكاملة إلى جانب الحكام الدوليين العرب، وستقام البطولة فى اجمل بقاع الاسكندرية، وسوف اطالب رئيس الاتحاد الدولى توفير كروت احتراف بحيث ان يكون الحاصل على المركز الأول فى كل ميزان يحظى بكارت احتراف، وبالنسبة للمصريين سوف يتم استثنائهم من سداد قيمة الاشتراك بالدولار لدفعها بالجنيه المصرى، اما المشاركين الاجانب فسيكون الاشتراك بالدولار.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي لكمال الأجسام أن فى تلك البطولة سوف أسمح بمشاركة اى لاعب من مصر دون تجارب لرغبتنا الشديدة فى مشاركة عدد كبير من اللاعبين المصريين فى هذا الحدث العربى، واتمنى ان يكون حدث عربى دولى مفتوح لكل العالم ولكل ابناء مصر دون تجارب، خاصة وان البطولات العربية دائما ماتكون اجمل البطولات التى تشهدها بالمحبة والود والتنافس الشريف بين أبطال اللعبة، وان شاء الله عقب الحصول على موافقة رئيس الاتحاد الدولى خلال ال48 ساعة القادمة سوف يتم الاعلان الرسمى للبطولة لكافة الدول، ليقام بعدها بعدة شهور بطولة مستر يونيفرس فنحن نعمل فى صمت ونؤكد إنه لن يكون هناك اى بطولة تقام فى مصر الا تحت مظلة الاتحاد المصرى للعبة.

