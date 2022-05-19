على طريق صلاح.. يحيى خالد على بعد خطوات من دوري أبطال أوروبا لليد

الفجر الرياضي
يحيى خالد
يحيى خالد
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نجح الدولي المصري يحيى خالد نجم فريق فيزبرم المجري في قيادة فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على ألبورج الدنماركي بمجمبوع مباراتي الذهاب والعودة.

 

وفاز فيزبرم في مباراة الذهاب التي شهدت مشاركة يحيى، بنتيجة 36-29، قبل أن يخسر في مباراة العودة بنتيجة 35-37 وتمنح النتيجة رفقاء يحيى بطاقة التأهل لنصف النهائي.

 

وشهدت المباراتين تألق الفرعون المصري الذي نجح في مباراة الذهاب أن يكون ثاني المسجلين في فريقه بستة أهداف، كما سجل هدفين في مباراة العودة.


ومن المقرر أن تخوض الفرق المتأهلة للنهائي ونصف النهائي في أيام 18 و19 من الشهر المقبل.

 

يذكر أن مشوار يحيى مع فريقه في أوروبا واقترابه من إنجاز جديد، يشابه فيه مواطنه  في القدم محمد صلاح مع ليفربول الذي حقق دوري الأبطال في 2019 على حساب توتنهام، والذي تأهل أيضا للنهائي في مواجهة ريال مدريد للموسم الجاري.
 

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