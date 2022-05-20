تفاصيل مشاركة مصر في قمة منظمة المدن والحكومات المتاحة المحلية الأفريقية

توك شو
مصر
مصر
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قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، شارك في الدورة التاسعة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية في مدينة كيسومو الكينية، والتي افتتحها رئيس دولة كينيا، وبمشاركة كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وعدد من الوزراء والمحافظين بالدول الأفريقية.
وأضاف الدكتور خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مشاركة مصر كانت مكثفة الثلاثاء والأربعاء واليوم الخميس، لعرض تجربة مصر لتطوير حياة 58 مليون مواطن مصري ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، مع التركيز على محاورها الأربعة، مؤكدا أن قمة المدن الأفريقية تعكس تنوع الموضوعات التي تهم مواطني القارة خاصة ملفات التغيرات المناخية وتعزيز وتنمية قدرات المدن بما يدعم الاقتصاد الوطني.
وتابع أنه جرى خلال القمة، مناقشة عدة ملفات هامة من بينها التحضيرات لقمة المناخ والتي تستضيفها مصر خلال نوفمبر المقبل في شرم الشيخ، وتقوم بها مصر ممثلة لإفريقيا، كما تم مشاركة القضايا التي يتم طرحها بشراكة استراتيجية مع الدول الأفريقية.

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