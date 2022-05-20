أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022 في الأسواق المحلية

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أسعار الذهب
أسعار الذهب
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سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق الـ20 من مايو 2022، تراجعا ملحوظا، بعدما قرر البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس "2%.

 

أسعار الذهب

 

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 20 جنيها، حيث هبط الذهب في مصر من 1070 إلي 1050 جنيها، متأثرا بالتداعيات المحيطة به.

 

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية أسعار الذهب  اليوم الجمعة 20-5-2022 في السطور التالية:

 

أسعار الذهب اليوم الجمعة

 

أسعار الذهب عيار 18

 

سجلت أسعار الذهب عيار 18، 900 جنيهات.

 

أسعار الذهب عيار 21 

 

وبلغت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر، 1050 جنيها.

 

أسعار الذهب عيار 24

 

ووصلت أسعار الذهب عيار 24

 

ووصلت أسعار الذهب عيار 24 إلى 1205.75 جنيهات.

 

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