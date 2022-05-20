موعد ومكان جنازة الراحل سمير صبري

رحل النجم الكبير سمير صبري عنه عالمنا صباح اليوم الجمعة الموافق الـ20 من مايو 2022، بعد صراع كبير مع المرض، عن عمر يناهز الـ86 عامًا، تاركا وراءه غرثا فنيا وإعلاميا كبيرًا.

تفاصيل جنازة سمير صبري

وتساءل الكثيرون عن موعد ومكان جنازة الفنان القدير الراحل سمير صبري الذي وافته المنية اليوم، بإخدى فنادق القاهرة.

وترصد بوابة الفجر تفاصيل جنازة الراحل سمير صبري في السطور التالية:

وتشيع جنازة فقيد الفن المصري والعربي سمير صبري غدًا السبت، من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حيث يلقي محبوه آخر نظراتهم نحو قبل وداعه إلى مثواه الأخير.

ومن المقرر أن يتم دفن الراحل سمير صبري بمقابر الأسرة في مدينة الإسكندرية، التي شهدت نشأة وميلاد النجم الراحل الكبير.

وأثار خبر وفاة سمير صبري حالة كبيرة من الحزن داخل الوسط الفني وخارجه حيث يعد الراحل واحدا من الفنانين الذين يتمتعوا بجماهيرية وشعبية كبيرة.

ونعى نجوم الفن صديقهم الراحل سمير صبري الذي توفاه الله بعدما قدم أعمالا فنية وإذاعية لن ينساها له الجمهور.

ولد الراحل سمير صبري في مدينة اﻹسكندرية عام 1936، وتخرج فى كلية فيكتوريا، إذ يعتبر فنانا شاملا حيث تمتع بموهبة الغناء والتمثيل إلى جانب كونه أحد أهم مقدمي البرامج الذين عرفهم التلفزيون.