تامر عبد المنعم ينعي سمير صبري: صدمة كبيرة لكل العرب والمصريين

تامر عبد المنعم ينعي سمير صبري: حبيب الكل جمايله على طوب الأرض

نعى الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر السينما، الفنان القدير سمير صبرى الذى غيبه الموت اليوم الجمعة 20 مايو عن عمر يناهز 86 عام بعد صراع مع المرض، حيث أكد المقربون منه أنه كان يعاني من مشكلة في الصمام "الميترالي".

وقال الفنان تامر عبد المنعم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عزاؤنا لكل المصريين والعرب في وفاة الفنان الكبير سمير صبري، مضيفا: سمير صبري يمتلك قدر كبير من الثقافة ولديه 7 لغات، ومنتج وإعلامي قدير، قدم الكثير من أعمال الخير والبر في الخفاء وصمت شديد من بينهم المستشفيات ودور رعاية الأيتام والمسنين، بالإضافة إلى أن العديد من بيوت البسطاء والفقراء والمحتاجين كانت قائمة على مساعدته لهم، كما ساعد الكثير من الفنانين من بينهم سماح أنور".

وتابع مدير قصر السينما، الفنان القدير سمير صبرى عاشق للسينما ومتواضع، وفاته كانت صدمة كبيرة لكل العرب والمصريين، مضيفا: "اتعلمت منه حب الحياة وجامل طوب الأرض، ورجل وطني من طراز فريد وحبيب الكل".