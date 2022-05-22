بعد نجاحاته مع نجوم العالم.. الرابور LWIND يعود بقوة للساحة الفنية المغربية

يضع الرابور المغربي، مصطفى مكتان المعروف بلقب "Lwind" اللمسات الأخيرة على ألبومه الغنائي الجديد المرتقب صدوره قريبا، وسيتعاون: Lwind" من خلاله مع أشهر الرابورات المغاربة والأجانب، الذي يعتبر حضورهم ومشاركتهم له مفاجأة للجمهور المغربي.

الألبوم الذي سيكون نقلة نوعية في الراب المغربي، عبر الدمج بين موسيقى الراب وأنماط موسيقية وثقافية متنوعة ومختلفة،

ويرسخ الالبوم الجديد وجود '' الويند'' في ساحة الراب المغربي التي بدأت قبل سنوات اشتغل فيها جنبا إلى جنب كمهندس للصوت مع ألمع مغني الراب، عبر مجموعة من الأغاني الناجحة لأميز الفنانين المتواجدين على ساحة الراب المغربي والذين تجاوز نجاحهم حدود الوطن، من قبيل مايسترو، لارتيست، طوطو، حليوة، جازمان، شايفين، أنيس، كلاس إ، وغيرهم.

وللإشارة فقد تعرف الجمهور المغربي على الفنان '' الويند'' سنة 2006 من بوابة أغنية RAMACHIZA التي حقق من خلالها نجاحا هائلا، وكانت الانطلاقة الفعلية لمساره الفني الذي تكلل بتعاون مع LIL-G من خلال مجموعة TKARFACE التي حققت نجاحا كبيرا في المغرب، ومكنتهما من الوقوف على أشهر المسارح لتقديم عروض غنائية مع أشهر مغني الراب.

بيد أن هذه التجربة الناجحة توقفت بعد مغادرة LIL-G للديار الكندية في عام 2012، ليستأنف '' الويند'' مسيرته المهنية بمفرده.

الجدير بالذكر أن مصطفى مكتان أسس مجموعة أطلق عليها اسم ZAWACITY شاركه فيها كل من حليوة، وطوطو، وكان Lwind فيها مهندس الصوت الرئيسي وقام بدمج العديد من المشاريع التي تعتبر في يومنا هذا من كلاسيكيات الراب المغربي.