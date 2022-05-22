"عافر".. حملة طلاب إعلام جنوب الوادي لدعم الموهوبين

دشن طلاب الفرقة الرابعة قسم علاقات عامة، بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، بجامعة جنوب الوادي، خلال مشروع تخرجهم، حملة تحت مسمى "عافر"، تحمل شعار "حلمك يستاهل".

وتهدف الحملة، للتركيز علي مواهب الجامعة المختلفة، مع عرض مدى دعم الجامعة لهم، وذلك تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، والدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد القاضي عميد الكلية.

حيث تتنوع هذه المواهب، ما بين فنون الإبداع من الرسم والغناء والشعر والقصة القصيرة، بجانب والفنون القتالية، والرياضة والمراكز الأولى في كرة القدم والسلة، بالإضافة إلى اختراعات تصميم نظارة للمكفوفين، واختراع جهاز التسوق وغيرها.

وقالت ريهام رواش، إحدى المشاركات في المشروع، إن حملة "عافر" جاءت كفكرة لدعم الموهوبين في مشروع تخرجهم، وتهدف للتعرف على الطلاب الموهوبين داخل الجامعة وتسليط الضوء على إنجازاتهم ومعرفة دور الجامعة، في تنمية مهاراتهم ومساعدتهم في الاشتراك في المسابقات سواء على مستوى الجامعة أو مستوى الجمهورية، مؤكدة أهمية دور البيئة المحيطة، وأن جامعتهم تقوم بأقصى ما في وسعها من أجل دعم وتشجيع أبنائها من الطلبة والطالبات سواء في تنمية مواهبهم وتسهيل الاشتراك في المسابقات.