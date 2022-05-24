الثانوية العامة 2022.. تعرف على آلية توزيع درجات الامتحان الإلكتروني

منوعات
بوابة الفجر
Advertisements

حرصا من بوابة “الفجر” الإلكترونية، ننشر لكم في السطور التالية، آلية توزيع درجات الامتحان الإلكتروني للثانوية العامة 2022، وفقا لمصادر مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم.

أكدت المصادر أن توزيع درجات امتحانات الأسئلة الإلكترونية للصفين الأول مرتبطة  بمستوى سهولة وصعوبة كل سؤال في الامتحان.

وأوضحت المصادر أنه يتم تجميع إجابات الطلاب على المنصة وتحدث عملية تقييم للإجابات نفسها، لمعرفة مدى صعوبة وسهولة كل سؤال وعلى هذا الأساس تتحدد طريقة توزيع الدرجات لكل جزئية.


الدرجات توزع وفق الصعوبة والسهولة 
ووفقا للمصادر، تبين أن الدرجات توزع وفق الصعوبة والسهولة  بحيث تكون درجة الامتحان مبنية على تحليل دقيق ويناسب مستوى الطلاب أيضا.

وكشفت المصادر أنه ليس هناك توزيعة مسبقة لدرجة كل سؤال قبل الامتحان بل يكون ذلك بعد وصول الإجابات، ومعرفة مستوى تعامل الطلاب مع الأسئلة.

آلية توزيع درجات الامتحان الثانوية العامة الثانوية العامة 2022 وزارة التربية والتعليم والتعليم توزيع درجات الامتحان درجات الامتحان
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي تشامبيونزليج

بالأرقام.. هل سيكون فينيسيوس جونيور أفضل بديل لـ مبابي في ريال مدريد؟

عاجل.. برشلونة يستعد للإعلان عن صفقتين جديدتين

الأهلي ينقل غضبه إلى الكاف بسبب حكم نهائي دوري الأبطال

عاجل.. تفاصيل أزمة محمد محمود مع موسيماني قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

فيرجادا محاضر الفيفا: أسوان لا يستحق ضربة جزاء ثالثة امام الزمالك

المندوه لوزير التنمية المحلية: بولاق الدكرور مستعمرة من القمامة

رسالة مدوية من موسيماني إلى حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا