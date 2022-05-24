الثانوية العامة 2022.. تعرف على آلية توزيع درجات الامتحان الإلكتروني

حرصا من بوابة “الفجر” الإلكترونية، ننشر لكم في السطور التالية، آلية توزيع درجات الامتحان الإلكتروني للثانوية العامة 2022، وفقا لمصادر مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم.

أكدت المصادر أن توزيع درجات امتحانات الأسئلة الإلكترونية للصفين الأول مرتبطة بمستوى سهولة وصعوبة كل سؤال في الامتحان.

وأوضحت المصادر أنه يتم تجميع إجابات الطلاب على المنصة وتحدث عملية تقييم للإجابات نفسها، لمعرفة مدى صعوبة وسهولة كل سؤال وعلى هذا الأساس تتحدد طريقة توزيع الدرجات لكل جزئية.



الدرجات توزع وفق الصعوبة والسهولة

ووفقا للمصادر، تبين أن الدرجات توزع وفق الصعوبة والسهولة بحيث تكون درجة الامتحان مبنية على تحليل دقيق ويناسب مستوى الطلاب أيضا.

وكشفت المصادر أنه ليس هناك توزيعة مسبقة لدرجة كل سؤال قبل الامتحان بل يكون ذلك بعد وصول الإجابات، ومعرفة مستوى تعامل الطلاب مع الأسئلة.