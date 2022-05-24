افتتاح معرض الخليج للطباعة والتغليف بدبي بمشاركة 20 دولة

افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، المدير العام لدائرة الإعلام في دبي، اليوم فعاليات معرض الخليج للطباعة والتغليف 2022، الذي يستمر حتى 26 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وتسلط شركات عارضة من أكثر من 20 دولة الضوء من خلاله على نطاق وقدرات أحدث الحلول الرقمية التي تقدمها الشركات فيما تقدّم العلامات التجارية المحلية والعالمية الرائدة أحدث الأجهزة المتطوّرة التي ستؤدي دورًا في تطور إمكانات النمو في المنطقة.

و من المتوقّع أن يجذب الحدث زوّارًا من جميع أنحاء العالم يتطلعون إلى اكتشاف أحدث الحلول في مجال الطباعة والتغليف لإضفاء قيمة على أعمالهم وعملائهم، يأتي ذلك فيما يُتوقّع أن تشهد صناعة التغليف في دولة الإمارات نموًّا ملحوظًا لتبلغ قيمتها السوقيّة نحو 21 مليار درهم بحلول 2026.

يقدم المعرض أكثر من 1000 منتج وحلّ في نسخة هذا العام على صعيد أحدث الآلات والمواد والابتكارات التكنولوجية من مئات العارضين المحليين والإقليميين والدوليين.

و يستضيف الحدث فعاليات مخصصة لإطلاق عدد من المنتجات وسيقدم جهات فاعلة جديدة إلى سوق الشرق الأوسط وإفريقيا للمرة الأولى.

و يوفر معرض الخليج للطباعة والتغليف 2022 منصة لمواصلة النقاش حول ابتكارات الطباعة ويعد المعرض التجاري الوحيد للطباعة والتغليف على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن بين الشركات المشاركة في معرض الخليج للطباعة والتغليف، شركة لابل غراف وهي شركة توفر حلول الطباعة المباشرة على مواد التغليف، وشركة ملتي سيستم تكنولوجي التي تقدم مفهوما جديدا هو Direct-to-Package، وآيج غرافيكس التي تساعد في توفير منتجات صديقة للبيئة للمستهلكين إضافة إلى إم إل جي إندستريز MLJ Industries التي قدمت مجموعة من المنتجات الجديدة في معرض الخليج للطباعة والتغليف بما في ذلك الملصقات ذاتية اللصق والملصقات التصويرية وملصقات الباركود.

وقدمت باكاجينغ فارشيل Varshil Packaging، نفسها رسميًا لأول مرة في سوق الإمارات العربية المتحدة، وهي الشركة المصنعة لمخزون الملصقات والأفلام، من جانبها، كشفت كانون الشرق الأوسط، الشركة المتخصصة في مجال تقنيات وخدمات التصوير، عن تفاصيل مشاركتها في معرض الخليج للطباعة والتغليف 2022، حيث تستعرض مجموعة استثنائية من الحلول المبتكرة والتقنيات فائقة التطور، إلى جانب أحدث التوجهات في مجال الطباعة في العالم، وتسلط كانون الضوء من خلال مشاركتها في المعرض على أحدث تقنيات الطباعة الرقمية التي تقدمها وأبرزها طابعات "imagePRESS" الملونة، وصولًا إلى سلسلة طابعات "varioPRINT " باللونين الأسود والأبيض.

وتستعرض زيروكس الإمارات، الشركة رائدة في تكنولوجيا إدارة الوثائق والتابعة لشركة زيروكس ومجموعة محمد حارب العتيبة، محركات الإنتاج الرقمية وتطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد الرائدة الخاصة بها، وتقود زيروكس الابتكار في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة.