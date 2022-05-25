إنجاز تاريخي.. تأهل ميار شريف إلى الدور الثاني في رولان جاروس

تصدرت لاعبة التنس المصرية ميار شريف اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما حققت إنجازا تاريخيا جديدا.

المصرية ميار شريف

ونجحت ميار شريف في التأهل إلى الدور الـ2 من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس" ثاني بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، بعد فوزها على نظيرتها الأوكرانية.

فوز ميار شريف

وتفوقت ميار شريف على الأوكرانية مارتا كوستيوك بمجموعتين دون رد بمجموعتين نظيفتين بنتيجة 6 /3 و7 /5 أمس الثلاثاء في الدور الأول.

تأهل ميار شريف

وتأهلت ميار شريف إلى الدور الـ64 من بطولة رولان جاروس، لتحقق أول فوز للاعبة مصرية في تاريخ البطولة، لتضرب موعدا مع السلوفينية تمارا زيدانسيك لمواجهتها في دور الـ64 يوم الخميس المقبل 26 مايو.

لقب ميار شريف الثاني

وتوجت المصرية ميار شريف بلقبها الثاني على التوالي في بطولة كارلسروه المفتوحة للتنس، في مايو الجاري، كما احتلت المركز الـ45 عالميا في تصنيف لاعبات التنس، بعد فوز أمس.

وصول ميار شريف

ووصلت في مايو الجاري إلى الدور الثاني لـ "رولان جاروس" لتعادل إنجازها المحقق العام الماضبي حين وصلت لأول مرة إلا أنها هزمت على يد السلوفينية كايا يوفان.