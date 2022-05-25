"المجتمعات العمرانية" تناقش تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إعلانات الطرق





عقدت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشرف على وحدة تنظيم إجراءات الإعلانات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد شوقي، منسق عام الوحدة، اجتماعًا مع أعضاء الوحدة الرئيسية والمختصين بالهيئة والمسئولين من أجهزة مدن ( 6 أكتوبر - القاهرة الجديدة - الشيخ زايد)، لمناقشة آلية تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 990 لسنة 2022 والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الصادر برقم 208 لسنة 2020، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة تطبيق القرار مع وضع خريطة إعلانية تُلائم طبيعة المدن الجديدة ومطابقةً لمعايير التنسيق الحضاري.

ومن جانبه وجه المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن يكون أسلوب الطرح الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني للهيئة طبقًا للخريطة الجغرافية المعدة للإعلانات لكل مدينة، وذلك في ضوء توجه الدولة للتحول الرقمي، مع توحيد أُسس الطرح بأجهزة المدن.

وقالت المهندسة إيمان نبيل، إنه تم خلال الاجتماع، مناقشة ما جاء بالقانون ولائحته التنفيذية، والتوجيه بسرعة البدء في تنفيذهما، واستعراض الخُطة الإعلانية للطرق العامة بأجهزة المدن الجديدة ومطابقتها للمعايير والقوانين.

وأوضحت المهندسة إيمان نبيل، التوجيهات والخطة الواجب تنفيذها في المرحلة القادمة، وتشمل الالتزام بما جاء باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة على أجهزة المدن الجديدة للعمل بها مع اتباع الخريطة الإعلانية المعَدة لجميع أنواع الإعلانات المختلفة بالطرق العامة لكل مدينة، وتحديد أولوية عاجلة للطرح.

وقالت: انتهى الاجتماع إلى تحديد أولويات للطرح بمدن ( 6 أكتوبر - القاهرة الجديدة - الشيخ زايد) كمرحلة أولى، والتي تم مسبقًا تجهيزها وإعدادها طبقًا للقوانين المنظمة لذلك ومعايير الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، مع التأكيد على رفض أي إعلان مخالف للخريطة الإعلانية.