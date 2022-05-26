تعرف على موعد بداية فصل الصيف

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية نوفر لمتابعينا الكرام كافة التفاصيل المتعلقة بالفصول (الربيع - الشتاء - الخريف - الصيف)، نظرا لأن العديد من المواطنين يهتمون بالبحث عن موعد الفصول، وفي الفترة الأخيرة يبحث المعظم عن موعد بداية فصل الصيف، نظرا لارتفاع الحرارة من الأن فيعتقدون أن فصل الصيف قد بدأ وسنوافيكم التفاصيل في السطور التالية.

موعد بداية فصل الصيف

وفقا للحسابات الفلكية، تبين أن هناك نحو 25 يوما تقريبا تفصلنا عن موعد الانقلاب الصيفى وبداية فصل الصيف، حيث يبدأ الثلاثاء 21 يونيو ويستمر حتى الجمعة 23 سبتمبر

مواعيد فصول السنة

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية عن مواعيد فصول السنة واطوالها خلال هذا العام 2022، وإليكم التالي:

يبدأ فصل الصيف الثلاثاء 21 يونية المقبل، ويستمر 92 يوما و17 ساعة و40 دقيقة

يبدأ فصل الخريف الجمعة 23 سبتمبر، ويستمر الفصل 93 يوما و15 ساعة و50 دقيقة

يبدأ فصل الشتاء الأربعاء 21 ديسمبر، ويستمر 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء معتدل على جنوب البلاد



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.