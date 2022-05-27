لبنان.. ارتفاع أسعار الوقود والخبز بعد زيادة مستمرة فى سعر الصرف

ارتفعت أسعار الوقود اليوم للمرة الخامسة خلال أقل من أسبوعين، فيما زادت أسعار الخبز المدعوم بالتزامن مع الزيادة الكبيرة في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية في السوق غير الرسمية قبل أن يتدخل مصرف لبنان المركزي ويصدر قرارا يسمح فيه للمواطنين بالحصول على الدولارات بالكميات التي يحتاجونها وفقا لسعر منصة صيرفة الرسمية بدء من يوم /الإثنين/ المقبل، مما وضع حدا للزيادات المستمرة في سعر صرف الليرة أمام الدولار الذي ارتفع سعر 3000 ليرة في يوم واحد.

وقبل قرار مصرف لبنان، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا بزيادة أسعار الخبز المدعوم لتصبح ربطة الخبز الصغيرة ب` 9 آلاف ليرة بدلا من 7 آلاف، وزيادة سعر الربطة المتوسطة لتسجل 15 ليرة بدلا من 13 ألف.

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن قرار رفع سعر رغيف الخبز جاء مع الارتفاع السريع بسعر صرف الدولار وتبعا لدراسة دقيقة لتكلفة مكونات الرغيف، مؤكدا أن هناك استعدادا لإصدار جدول أسبوعي أو حسب التغييرات الحاصلة في سعر الدولار.

كما صدر اليوم جدول أسعار جديد للمحروقات تم فيه تثبيت سعر البنزين بنوعية لتسعيره على منصة صيرفة الرسمية وزيادة صفيحة المازوت بقيمة 30 ألف ليرة لتسجل 762000، فيما زاد سعر قارورة الغاز بقيمة 24 ألف ليرة لتسجل 471000

ووسط مخاوف من غضب شعبي بدت ملامحه خلال الساعات الماضية عبر تغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدر مصرف لبنان قرارا دعا فيه حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات الراغبين في تحويلها إلى دولار بتقديم طلب إلى المصارف اللبنانية إبتداء من يوم /الإثنين/ المقبل وذلك على سعر منصة صيرفة على أن تتم تلبية هذه الطلبات كاملة في غضون 24 ساعة.

وأكد المصرف أن هذا العرض مفتوح ومتاح يوميا، مما أدى إلى ارتياح كبير في السوق وتراجع لحظي لسعر الصرف دون أن ينعكس ذلك على الأسعار حتى الآن وسط توقعات بالاتجاه إلى تخفيضها.

