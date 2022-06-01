عاجل.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الفيوم

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس بالفيوم
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اعتمد قبل قليل، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2022، وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن نسبة النجاح هذا العام أعلى من السنة الماضية ويصل النسبه إلى 80.05% لهذا العام وتقارب الأوائل من بعضهم بنسبة قريبة جدا.

وأعلنت منصة امتحانات مصر توفير النتيجة التي اعتمدها  الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عصر اليوم.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 وقت ظهورها واعتمادها من المحافظ اضغط هنا.

وتؤكد منصة امتحانات مصر، عرض نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الفيوم، عقب اعتمادها مباشرة.

ومن المقرر أن يظهر أوائل الشهادة الإعدادية عقب اعتماد النتيجة مباشرة، وسيتم إتاحة النتيجة غدا في مدارس المحافظة.

يذكر أن الكثير من الآباء والأمهات انتظروا النتيجة بترقب خلال الساعات الماضية، نظرًا لأهميتها في تحديد مستقبل أبنائهم في المدارس الثانوية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الفيوم أسماء الطلاب العشرة الأوائل في نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية في الفيوم

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