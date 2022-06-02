إيلون ماسك مطلوب على جوجل بعد تهديده موظفيه حال رفضهم العودة للمكتب

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إيلون ماسك
إيلون ماسك
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تصدر إيلون ماسك اليوم الخميس الموافق الثاني من يونيو 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما هدد موظفي شركته تسلا حال عدم عودتهم إلى مقر عملهم.

 

إيلون ماسك

 

وطالب إيلون ماسك موظفي تسلا بضرورة العودة إلى العمل من المكتب، مؤكدا أن الطرد سيكون عقوبة من يخالف القرار وذلك عبر رسائل البريد الإلكتروني المسربة.

 

طلب إيلون ماسك

 

وأرسل إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا رسائل إلكترونية حملت تهديدا للموظفين حال رفضهم العودة إلى مقار عملهم، حسبما قالت "الجارديان".

 

إيلون ماسك يطلب طلبا غريبا

 

 وكتب إيلون ماسك في رسائله: "أي شخص يرغب في القيام بعمل عن بعد يجب أن يكون في المكتب لمدة لا تقل عن 40 ساعة في الأسبوع كحد ادنى أو يغادر تسلا وهذا أقل مما نطلبه من عمال المصنع.

 

إيلون ماسك وضرورة الحضور

 

وأكد إيلون ماسك  على ضرورة أن يكون المكتب هو مكان العمل الأساسي للموظف، موضحا أن سيراجع شخصيًا أي طلب للإعفاء من السياسة، لافتا أن الجزء الأكبر سيعرض نفسه للاستقالة حال الرفض.

 

إصرار إيلون ماسك

 

ويصر إيلون ماسك على عودة موظفيه إلى المكاتب رغم تعارض ذلك القرار مع سياسة "تويتر" التي يسعى إلى تملكها رغم عدم ممانعتها عدم حضور موظفيها إلى مقر العمل.

 

 إيلون ماسك وقراره الجديد

 

 ولفت إيلون ماسك أنه من المهم رؤية كبار المديرين في المكتب وتابع: "ذلك كان أحد الأسباب التي جعلته يعيش أساسًا في مصنع تسلا في فريمونت كاليفورنيا عندما كانت الشركة تكافح لزيادة الإنتاج في عامي 2017 و2018".

 

وجهة نظر إيلون ماسك

 

 ويرى إيلون ماسك أنه ولم يفعل ذلك فسيعرض شركته تسلا للإفلاس، واختتم: "لقد صنعت شركة تسلا وستصنع بالفعل أكثر المنتجات إثارة وذات مغزى لأي شركة على وجه الأرض لن يحدث هذا بالاتصال بهاتفيا".

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