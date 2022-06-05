موعد مباراة مصر وغينيا فى تصفيات الأمم 2023 والقنوات الناقلة

مباراة مصر وغينيا، يفتتح المنتخب الوطني لكرة القدم أولى مبارياته بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار، مساء اليوم، تحت القيادة الفنية للمدرب إيهاب جلال.

مباراة مصر وغينيا

وتأتي مباراة مباراة مصر وغينيا في الجولة الأولى ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أربعة منتخبات هي مصر وغينيا ومالاوي إلى جانب المنتخب الإثيوبي.

وترصد بوابة الفجر موعد وتفاصيل مباراة مباراة مصر وغينيا في السطور التالية:

موعد مباراة مصر وغينيا

تنطلق مباراة مصر وغينيا اليوم في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية، الـ11 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

إيهاب جلال ومباراة مصر وغينيا

يدخل المدير الفني المصري مباراة مصر وغينيا في أول ظهور رسمي له مع المنتحب الوطني، حيث يسعى إلى إثبات الذات وتقديم مستوى جيد يلبي آمال وطموحات الجماهير المصرية.

قائمة مباراة مصر وغينيا

ضم إيهاب جلال 29 لاعبا لمعسكر مباراة مصر وغينيا حيث ظهرت العديد من الأسماء الجديدة، وعلى رأسهم المهاجم أحمد عاطف ومحمود جاد وأحمد حمدي.

مشاهدة مباراة مباراة مصر وغينيا

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت الرياضية عن نقل مباراة مصر وغينيا في أولى مواجهات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية عبر فضائيتها في التاسعة مساء.