مستشار الرئيس: الضيوف الأفارقة منبهرين بقدرات وإمكانيات مصر بالمجال الطبي

توك شو
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين
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 عقب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، على افتتاح المؤتمر الطبي الأفريقي الأول في القاهرة، قائلًا: “مصر تمتلك قدرات هائلة جدًا، واستطاعت خلال الفترة الأخيرة تحقيق العديد من المجالات في المجال الطبي”، مضيفًا أن إفريقيا تعاني بشدة من مشاكل صحية مزمنة، ولا تستطيع هذه الدول مواجهة هذه الازمات".

 

وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن الدول الإفريقية  عليها أن تعمل على مواجهة هذه الازمات من خلال التعاون  مع القارة السمراء، خاصة أن القاهرة مرتبطة بشريان الحياة "نهر النيل" بدول القادرة.

 

 ولفت إلى ان المؤتمر الطبي الأفريقي الأول عالمي وضم الكثير من الدول الإفريقية، وعلي الدول الإفريقية أن تتعاون في انتاج الأدوية، في ظل امتلاك القارة الكثير من الامكانيات، خاصة مصر في مجال صناعة الدواء.، مشيرًا إلى ضيوف مصر الأفرقة في المؤتمر منبهرين من قدرات وإمكانيات مصر في المجال الطبي

الدكتور محمد عوض تاج الدين الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية المؤتمر الطبي الافريقي الاول

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