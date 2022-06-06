الأهلي ضد بيراميدز.. موعد المباراة والقناة الناقلة في كأس مصر

الفجر الرياضي
الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
Advertisements

يبحث الكثير من عشاق وجماهير كرة القدم، عن موعد المباراة التي سوف تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره بيراميدز، في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس مصر.


ومن المقرر أن تقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الأهلي وبيراميدز، يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري.


وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.


وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز، في نصف نهائي كأس مصر، على أن يواجه المتأهل من اللقائين فريق الزمالك، في المباراة النهائية.
 

رياضة اخبار الرياضة الأهلي بيراميدز بيراميدز والاهلي

مواد متعلقة

حُسم الأمر.. الأهلي يعيد نجمه المعار إلى التتش

طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة نجم الفريق
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل| "بكفالة مالية".. إخلاء سبيل إسماعيل يوسف وطالب في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر

عاجل.. مرتضى منصور يوافق على رحيل نجم الزمالك

عاجل.. محمد صلاح يغيب عن مباراة مصر وإثيوبيا رسميا

عاجل.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية عبر «امتحانات مصر» (موعد ظهورها رسميا)

شاهد اهداف مباراة مصر وغينيا في تصفيات افريقيا

ليفربول يقدم عرضا ضخما إلى محمد صلاح للموافقة على التجديد

نيمار يقود البرازيل للفوز على اليابان بهدف نظيف وديًا

عاجل.. منتخب مصر يعلن حجم إصابة "تريزيجيه" وموقفه من لقاء إثيوبيا