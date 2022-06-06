الأهلي ضد بيراميدز.. موعد المباراة والقناة الناقلة في كأس مصر

يبحث الكثير من عشاق وجماهير كرة القدم، عن موعد المباراة التي سوف تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره بيراميدز، في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس مصر.



ومن المقرر أن تقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الأهلي وبيراميدز، يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري.



وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.



وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز، في نصف نهائي كأس مصر، على أن يواجه المتأهل من اللقائين فريق الزمالك، في المباراة النهائية.

