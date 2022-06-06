عاجل.. «امتحانات مصر» تنشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية (التفاصيل الكاملة)

مصادر: ظهور النتيجة غدا أو صباح الأربعاء

نتائج الامتحانات، نتيجة إعدادية القليوبية، الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية، بدأ عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن نتائج الامتحانات في المحافظات التي لم تظهر بعد، ولكن تتصدر محافظة القليوبية البحث عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا».

منصة امتحانات مصر، تنشر في إطار الخدمات التي تقدمها للطلاب وأولياء الأمور، كل ما تود معرفته عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية بالاسم أو رقم الجلوس، من خلال المنصة عقب الإعلان عنها رسميًا واعتمادها من قبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

قلق وحيرة ومخاوف من قبل أولياء الأمور والطلاب، خاصة بعد تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع «فيسبوك»، معلومات مغلوطة عن نسبة النجاح، ولكن حرصًا من «امتحانات مصر» على عرض كل ما يخص سير العملية التعليمية ونتائج الامتحانات أولًا بأول، أكدت مصادر بديوان عام محافظة القليوبية، عدم حقيقة الأمر، وأن كل ما يتداول بشأن نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية لا أساس له من الصحة، وأن أعمال المراجعة تتم حتى الآن بدقة، استعدادًا لاعتمادها من قبل المحافظ.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القلوبية.. موعد إعلانها

وعن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية، مصادر بديوان عام محافظة القليوبية، أكدت في تصريحات خاصة لـ«امتحانات مصر»، أنه من المقرر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية، مساء غدًا الثلاثاء، أو صباح الأربعاء، وذلك لنشرها للطلاب، متمنين دوام النجاح والتوفيق للطلاب، فضلًا عن استمرار أعمال رصد درجات نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022، حتى الآن، وجار العمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء منها، واعتمادها من قبل محافظ القليوبية لنشرها للطلاب.

وتتمنى منصة امتحانات مصر، النجاح والتوفيق للسادة الطلاب، وأن يوفقهم الله فيما هو قادم، وتؤكد عرض النتيجة فور ظهورها عبر منصة امتحانات مصر، من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية عقب اعتمادها



وينتظر الطلاب وأولياء الأمور موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022، حيث إنه من المقرر اعتمادها خلال اليومين المقبلين عقب انتهاء أعمال رصد الدرجات التي بدأت السبت، ومن المقرر إعلانها خلال 48 ساعة لتكون متاحة للطلاب بالاسم ورقم الجلوس عبر «منصة امتحانات مصر».





نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية، مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، كشفت في تصريحات خاصة لـ«امتحانات مصر»، عن ظهور النتيجة بحد أقصى خلال 48 ساعة فقط، لافتة إلى أن أعمال الرصد لدرجات الطلاب السبت الماضي، وأنه لا صحة لما يتم تداوله من نسب النجاح بالمواد المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي «االسوشيال ميديا»، وأعمال الرصد جارية حتى الآن.