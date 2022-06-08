أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-6-2022 في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال بداية التعاملات الصباحية، بعد ما تراجعت خلال تعاملات أمس ليفقد سعر جرام الذهب نحو 3 جنيهات بالتزامن مع وصول السعر العالمي للذهب 1853 دولارا.

أسعار الذهب اليوم في مصر



عيار 18 سجل 861.5 جنيها

عيار 21 سجل 1005 جنيهات

عيار 24 سجل 1148.5 جنيها

الجنيه الذهب 8040 جنيها

أسعار الذهب عالميا



تراجعت أسعار الذهب بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، ووسط ترقب صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب بنحو 0.3% إلى 1843.70 دولار للأونصة عند التسوية.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للفضة بنحو 0.8% إلى 22.09 دولار للأونصة.

وصعد سعر البلاتين بنحو 1.5% إلى 1029 دولارًا للأونصة بعد أن وصل يوم الجمعة لأعلى مستوى منذ أواخر مارس آذار عند 1032.50 دولار للأونصة.

أما سعر البلاديوم فارتفع بنسبة 1.4% إلى 2003.20 دولار للأونصة.