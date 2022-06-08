أقمشة يفضل ارتدائها عند ارتفاع درجات الحرارة والاضطرار للخروج

تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة يضطر البعض إلى الخروج من المنزل، من أجل تأدية عملهم أو قضاء الاحتياجات الشخصية أو لتنفيذ بعض المهام التي لا يمكن تأجلها وترتبط بمواعيد محددة.

الأقمشة المفضلة مع ارتفاع درجات الحرارة

وتوجد العديد من النصائح حال اضطرار الأشخاص إلى الخروج في فترات الظهيرة التي تزداد فيها درجات الحرارة نتيجة إلى سطوع الشمس، ما قد يسبب مشاكلًا صحية كبيرة.

وينصح بارتداء بعض الأقمشة خلال فترات الصيف وارتفاع درجات الحرارة، والتي تساعد في تخفيف حدة الحرارة وتقي الانسان من التعرق والشعور بالكسل الخمول والتعب.

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام أفضل الأقمشة التي يمكن ارتدائها خلال ارتفاع درجات الحرارة في السطور التالية:

أولًا: الأقمشة القطنية

تعتبر الأقمشة القطنية على رأس الملابس التي ينصح بارتدائها خلال ارتفاع درجات الحرارة إذ أن لها قدرة كبيرة على امتصاص العرق ما ينتج عنه الشعور بالانتعاش والتهوية.

ثانيًا: الأقمشة الحريرية

تتميز الأقمشة الحريرية بأنها سريعة الامتصاص للعرق حيث تساعد في الشعور بالتهوية خلال فترات النهار كما أنها نسيج طبيعي سريع الجفاف.

ثالثًا: أقمشة الكتان

تضاف الأقمشة المصنوعة من الكتان إلى قائمة الملاببس التي ينصح بارتدائها خلال ارتفاع درجات الحرارة لقدرتها على امتصاص العرق بسرعة، ما يشعر بالتهوية والانتعاش.

رابعًا: أقمشة الفيسكوز

قماش الفيسكوز من بين الأقمشة التي ينصح بارتدائها خلال الصيف وارتفاع درجات الحرارة بمشاعدته على النتعاش، حيث أنه مصنوع من لب الخشب الذي تم تحويله إلى نسيج خلال عملية كيميائية.

أقمشة يجب تجنبها خلال ارتفاع درجات الحرارة

الوليستر.

الأكريليك.

النايلون.

الأقمشة المصنوعة من مواد اصطناعية.

الأقمشة سوداء اللون.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 8-6-2022 في مصر

القاهرة 36 24

طنطا 35 22

شبين الكوم 35 23

دمنهور 34 22

الإسكندرية 32 23

وادي النطرون 34 22

مطروح 33 22

سيوة 39 21

المنصورة 35 22

الزقازيق 36 23

الاسماعيلية 37 22

السويس 36 21

العريش 33 22

راس سدر 37 23

رفح 32 21

نخل 36 18

نويبع 36 23

طابا 34 22