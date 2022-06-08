أقمشة يفضل ارتدائها عند ارتفاع درجات الحرارة والاضطرار للخروج
تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة يضطر البعض إلى الخروج من المنزل، من أجل تأدية عملهم أو قضاء الاحتياجات الشخصية أو لتنفيذ بعض المهام التي لا يمكن تأجلها وترتبط بمواعيد محددة.
الأقمشة المفضلة مع ارتفاع درجات الحرارة
وتوجد العديد من النصائح حال اضطرار الأشخاص إلى الخروج في فترات الظهيرة التي تزداد فيها درجات الحرارة نتيجة إلى سطوع الشمس، ما قد يسبب مشاكلًا صحية كبيرة.
وينصح بارتداء بعض الأقمشة خلال فترات الصيف وارتفاع درجات الحرارة، والتي تساعد في تخفيف حدة الحرارة وتقي الانسان من التعرق والشعور بالكسل الخمول والتعب.
وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام أفضل الأقمشة التي يمكن ارتدائها خلال ارتفاع درجات الحرارة في السطور التالية:
أولًا: الأقمشة القطنية
تعتبر الأقمشة القطنية على رأس الملابس التي ينصح بارتدائها خلال ارتفاع درجات الحرارة إذ أن لها قدرة كبيرة على امتصاص العرق ما ينتج عنه الشعور بالانتعاش والتهوية.
ثانيًا: الأقمشة الحريرية
تتميز الأقمشة الحريرية بأنها سريعة الامتصاص للعرق حيث تساعد في الشعور بالتهوية خلال فترات النهار كما أنها نسيج طبيعي سريع الجفاف.
ثالثًا: أقمشة الكتان
تضاف الأقمشة المصنوعة من الكتان إلى قائمة الملاببس التي ينصح بارتدائها خلال ارتفاع درجات الحرارة لقدرتها على امتصاص العرق بسرعة، ما يشعر بالتهوية والانتعاش.
رابعًا: أقمشة الفيسكوز
قماش الفيسكوز من بين الأقمشة التي ينصح بارتدائها خلال الصيف وارتفاع درجات الحرارة بمشاعدته على النتعاش، حيث أنه مصنوع من لب الخشب الذي تم تحويله إلى نسيج خلال عملية كيميائية.
أقمشة يجب تجنبها خلال ارتفاع درجات الحرارة
الوليستر.
الأكريليك.
النايلون.
الأقمشة المصنوعة من مواد اصطناعية.
الأقمشة سوداء اللون.
درجات الحرارة اليوم الأربعاء 8-6-2022 في مصر
القاهرة 36 24
طنطا 35 22
شبين الكوم 35 23
دمنهور 34 22
الإسكندرية 32 23
وادي النطرون 34 22
مطروح 33 22
سيوة 39 21
المنصورة 35 22
الزقازيق 36 23
الاسماعيلية 37 22
السويس 36 21
العريش 33 22
راس سدر 37 23
رفح 32 21
نخل 36 18
نويبع 36 23
طابا 34 22
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