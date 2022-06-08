أقمشة يفضل ارتدائها عند ارتفاع درجات الحرارة والاضطرار للخروج

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الأقمشة المفضلة مع
الأقمشة المفضلة مع ارتفاع درجات الحرارة
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تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة يضطر البعض إلى الخروج من المنزل، من أجل تأدية عملهم أو قضاء الاحتياجات الشخصية أو لتنفيذ بعض المهام التي لا يمكن تأجلها وترتبط بمواعيد محددة.

 

الأقمشة المفضلة مع ارتفاع درجات الحرارة

 

وتوجد العديد من النصائح حال اضطرار الأشخاص إلى الخروج في فترات الظهيرة التي تزداد فيها درجات الحرارة نتيجة إلى سطوع الشمس، ما قد يسبب مشاكلًا صحية كبيرة.

 

وينصح بارتداء بعض الأقمشة خلال فترات الصيف وارتفاع درجات الحرارة، والتي تساعد في تخفيف حدة الحرارة وتقي الانسان من التعرق والشعور بالكسل الخمول والتعب.

 

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام أفضل الأقمشة التي يمكن ارتدائها خلال ارتفاع درجات الحرارة في السطور التالية:

 

 

أولًا: الأقمشة القطنية

 

تعتبر الأقمشة القطنية على رأس الملابس التي ينصح بارتدائها خلال ارتفاع درجات الحرارة إذ أن لها قدرة كبيرة على امتصاص العرق ما ينتج عنه الشعور بالانتعاش والتهوية.

 

ثانيًا: الأقمشة الحريرية

 

تتميز الأقمشة الحريرية بأنها سريعة الامتصاص للعرق حيث تساعد في الشعور بالتهوية خلال فترات النهار كما أنها نسيج طبيعي سريع الجفاف.

 

ثالثًا: أقمشة الكتان

 

تضاف الأقمشة المصنوعة من الكتان إلى قائمة الملاببس التي ينصح بارتدائها خلال ارتفاع درجات الحرارة لقدرتها على امتصاص العرق بسرعة، ما يشعر بالتهوية والانتعاش.

 

رابعًا: أقمشة الفيسكوز

 

قماش الفيسكوز من بين الأقمشة التي ينصح بارتدائها خلال الصيف وارتفاع درجات الحرارة بمشاعدته على النتعاش، حيث أنه مصنوع من لب الخشب الذي تم تحويله إلى نسيج خلال عملية كيميائية.

 

أقمشة يجب تجنبها خلال ارتفاع درجات الحرارة

 

الوليستر.

الأكريليك.

النايلون.

الأقمشة المصنوعة من مواد اصطناعية.

الأقمشة سوداء اللون.

 

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 8-6-2022 في مصر

 

القاهرة 36   24 

طنطا 35   22 

شبين الكوم 35   23 

دمنهور 34   22

الإسكندرية 32   23 

وادي النطرون 34  22 

مطروح 33   22 

سيوة     39   21 

المنصورة 35   22 

الزقازيق 36   23 

الاسماعيلية 37   22 

السويس 36   21  

العريش 33  22 

راس سدر 37   23 

رفح 32   21  

نخل 36   18 

نويبع 36   23 

طابا 34   22 

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