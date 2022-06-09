المركزي الاوروبي يبقي اسعار الفائدة دون تغير مع توقعات برفعها

لم يرفع الفائدة منذ 11 عاما

أعلن البنك المركزي الأوروبي عزمه رفع سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل في شهر يوليو تموز بـ25 نقطة أساس، متوقعًا زيادة أخرى في شهر شتنبر أيلول المقبل.

وقال المركزي الأوروبي في بيان إن مجلس الإدارة سيقرر ما إذا كان سيقر زيادة أخرى في سعر الفائدة في اجتماعه لشهر شتنبر أيلول بعد النظر في مستويات التضخم على المدى المتوسط.

وأشارت رئيسة البنك كريستين لاغارد إلى أن معدل الفائدة على الودائع قد يعود إلى الصفر أو أعلى من ذلك بقليل مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

ويبلغ معدل سعر الفائدة على الودائع حاليا 0.5%.

إلى جانب ذلك، قرر البنك المركزي الأوروبي إنهاء برنامج شراء الأصول الذي تبناه البنك خلال أزمة الديون التي ضربت منطقة اليورو.

يقف سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي الآن عند 0.5٪-، وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إنه قد يعود إلى الصفر أو أعلى قليلًا بنهاية الربع الثالث.

مع ذلك، تتوقع الأسواق المزيد من الإجراءات الصارمة، حيث يتم تسعير 135 نقطة أساس من الارتفاعات بحلول نهاية هذا العام، أو زيادة في كل اجتماع اعتبارًا من يوليو، مع بعض التحركات التي تتجاوز 25 نقطة أساس.

ولم يرفع البنك أسعار الفائدة منذ 11 عامًا، وكان سعر الفائدة على الودائع في المنطقة السلبية منذ العام 2014