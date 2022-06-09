مذكرة تفاهم مصرية أردنية للتعاون في مجال الثروات المعدنية والنفط



وقعت مصر والأردن اليوم الخميس، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية والنفط والغاز الطبيعي، حيث وقع المذكرة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حسب وكالة الأنباء الأردنية، إن المذكرة تأتي في إطار علاقات التعاون المستمر مع الأردن والتكامل بين قطاعي الطاقة في البلدين، مبينا أن المذكرة ترسم خريطة طريق ستتابعها فرق عمل ترفع تقارير كل ستة أشهر بالإنجازات ومراحل العمل.

وأضاف إن مصر والأردن يتميزان بمادة الفوسفات التي يتم تصديرها وتصنع محليا، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم تتيح المزيد من التعاون في هذا المجال، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

تشكيل لجنة مشتركة لتحديد سبل التعاون ونقل الخبرات

من جهته، قال وزير الطاقة الأردنية إن الطرفين اتفق على تشكيل لجنة مشتركة؛ لبحث وتحديد سبل التعاون في مجالات التدريب ونقل الخبرات والتنسـيق بشأن الإجـراءات اللازمة لتنفيذها، وتضم فـي عضويتها أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، ووكيل وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، مضيفا إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك بين المملكة الأردنية ومصر في مجال الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية والنفط والغاز الطبيعي، انطلاقا من العلاقات الودية القائمة بين البلدين.

وأشار إلى أن المذكرة تنص على تبادل الخبـرات فـي مجال تطـوير الحقول الغازيـة ذات الطبيعـة الخاصـة أو ما يعرف بحقـول الغـاز غير التقليدية واستخراج الغاز ومعالجته وتبادل الخبرات والتعاون في مجال الاتفاقيات مع الشـركات الدوليـة حول التنقيـب عن النفط والغـاز خاصة اتفاقيات اقتسام الإنتاج.

كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات والتجارب في مجال تحسين وصول الطاقة إلى السكان؛ لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعي في المدن الأردنية، خاصة من خلال تطوير التوزيع العمومي للغاز.

وفي مجال الذهب، تنص المذكرة على التعاون في مجال التحاليل المخبرية للخامات المعدنية وتبادل الخبرات والتعاون في مجال تدريب الكوادر الفنية في مجالات الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية والنفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تنظيم الدورات التخصصية في المراكز التدريبية المتاحة في البلـدين الشقيقين، والاسـتفادة من مراكز التدريب التابعة للشركات المصرية.

وأكد الوزير الأردني أهمية المذكرة في تبادل التقارير والدراسات والمعلومات المتعلقة بالثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية وتبادل الخبرات والمعلومات والزيارات؛ للاطلاع على تجـارب البلدين فـي المجالات المتعلقة بالثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية.