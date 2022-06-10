بث مباشر مباراة تونس وتشيلي يلا شوت توداي yalla shoot

سيكون هناك صدام قوي ومرتقب بين تونس والمنتخب التشيلي في لقاء ودي يقام على الأراضي اليابانية.

و لعب منتخب تونس مباراتين رسميتين خلال التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 الأولى أمام غينيا الإستوائية وحقق الفوز برباعية نظيفة بتوقيع نعيم سيليتي وسيف الدين الجزيري بالإضافة إلى ثنائية من يوسف المساكني، أما اللقاء الثاني فقد شهد تفوق منتخب بوتسوانا الذي فرض نتيجة التعادل السلبي على نسور قرطاج.

وسيلعب الفائز من مواجهة تونس وتشيلي في نهائي دورة اليابان الودية الحالية مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الآخر بين صاحب الأرض ومنتخب غانا، وقد أكد جلال القادري مدرب نسور قرطاج على أهمية هذه البطولة في اكتساب الخبرات مع منافسين مختلفين.





التشكيلة المتوقعة لمنتخب تونس:

في حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: محمد دراجر - نادر غندري - منتصر طالبي - علي عبدي

خط الوسط: عيسى بلال العيدوني - فرجاني ساسي - حنبعل المجبري

خط الهجوم: فراس بلعربي - نعيم السليتي - طه ياسين الخنيسي

التشكيلة المتوقعة لمنتخب تشيلي اليوم:

حراسة المرمى: برافو

خط الدفاع: سوازو - روكو - دياز - إيسلا

خط الوسط: ميديل - أرانجيز - فيدال - بييزا

خط الهجوم: فارجاس – سانشيز

