يلا شوت Goalarab مشاهدة مباراة الدنمارك وكرواتيا بث مباشر في دوري الأمم الأوروبية yalla shoot NOW

نقدم لكم عبر موقع الفجر الرياضي رابط مشاهدة مباراة الدنمارك وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، حيث يواجه منتخب الدنمارك نظيره كرواتيا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولي في بطولة دوري الأمم الأوروبية على ملعب باركن ستاديون.

موعد مباراة الدنمارك وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الدنمارك وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports 4k HDR، وbeIN sports HD1 premium.

مشاهدة مباراة الدنمارك وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

مشاهدة مباراة الدنمارك وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

مشاهدة مباراة الدنمارك وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

مشاهدة مباراة الدنمارك وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

تشكيل الدنمارك المتوقع أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: شمايكل.

خط الدفاع: كايير، كريستنسين، فيسترجارد، مايلي فاس.

خط الوسط: هويبيرج، ديلاني، يوسف بولسن، دامسجارد.

خط الهجوم: برايثوايت.