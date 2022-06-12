عاجل.. اتحاد الكرة: لم نعلن إقالة إيهاب جلال

الفجر الرياضي
ايهاب جلال
ايهاب جلال
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أصدر اتحاد الكرة المصري بيانا رسميا للرد على أنباء إقالة إيهاب جلال من تدريب الفراعنة.

 

وكانت العديد من التقارير نقلت عن جمال علام رئيس اتحاد الكرة قوله بأنه تم العمل على إسناد مهمة البحث عن مدرب أجنبي لكل من حازم إمام ومحمد بركات.

 

وقال جمال علام في بيان رسمي: “لم أصرح باقالة إيهاب جلال”.

 

وواصل: “ وجاء تصريحي بوضوح باننا ندرس كافة البدائل لحين اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع المجلس  المقبل وكلفنا اللجنة الفنية ( حازم امام - محمد بركات ) بدراسة السير الذاتيه لمدربين اجانب تحسبًا لايه ظروف تطرأ خلال الايام المقبلة”.

 


 

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