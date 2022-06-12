جمارك دبي ضمن قائمة أفضل بيئات العمل عالميا

حصلت جمارك دبي على اعتماد أفضل بيئة عمل للعام الثاني على التوالي من المنظمة الأمريكية "غريت بليس تو ورك" بناءً على الاستبانة الخاصة بمؤشر الثقة المعتمد عالميًا من خلال تقييم تجربة العمل للموظفين في الدائرة.

وأظهرت نتائج الاستبانة تصنيف الدائرة ضمن أفضل بيئات العمل على مستوى الإمارات من أصل 20 جهة حكومية وخاصة، ضمن فئة المؤسسات الكبيرة، تقديرًا لجهودها في تقديم تجربة عمل مثالية وفقًا لأفضل الممارسات، لتصبح الدائرة ضمن قائمة أفضل بيئات العمل عالميا.

وتعد جمارك دبي أول جهة جمركية عالميًا تم اعتمادها كمكان مُفضل للعمل، بعد تقييم الخبراء في" غريت بليس تو ورك "، إذ حصلت الدائرة على الشهادة للمرة الأولى في يناير الماضي عن عام 2021، بناء على تقييم بيئة العمل ومنها الثقة والابتكار وقيم المؤسسة والقيادة، والنتائج الإيجابية التي حققتها الدائرة من خلال الاتصال والتواصل الداخلي بين فريق القيادة والموظفين، وشعور الموظف بالفخر تجاه العمل الذي يؤديه.

وقال سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: " إن حصولنا على هذا الاعتماد الدولي المرموق للعام الثاني على التوالي يدعونا للفخر والاعتزاز بما نقوم به، الأمر الذي ينسجم مع الجهود التي نبذلها في الدائرة سعيًا لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تطوير بيئات العمل وجعلها جاذبة للموظف والارتقاء بالمورد البشري وتوفير كل سبل الراحة والسعادة له." ودعا مدير عام جمارك دبي الموظفين للاستمرار في الحفاظ على نهج التميز ودعم بيئة العمل المثالية للدائرة، لتعزيز مستويات الثقة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مقدما لهم الشكر على إخلاصهم وتفانيهم في أداء عملهم.

من جانبه، قال إبراهيم المغربل مدير عام " غريت بليس تو ورك " في الشرق الأوسط " إن جمارك دبي هي أول جهة جمركية في العالم يتم اعتمادها كمكان رائع للعمل، إذ شرعت الدائرة في رحلتها إحداث تغييرات في ثقافة العمل، الأمر الذي انعكس على تجربة موظفيها في السعي إلى تحقيق التميز في عملهم، مشيرًا إلى أن بعض الجهات اتجهت إلى إنهاء رحلتها بمجرد حصولها على شهادة الاعتماد، أما جمارك دبي فقد حرصت على بذل المزيد من الجهد فور حصولها شهادة الاعتماد، واستمرت في رحلة تميزها.

وأضاف " لقد استطاعت جمارك دبي بُناء علاقة وطيدة مع موظفيها جعلتهم يشعرون بالفخر بالعمل الذي يقومون به مع التأكيد على أن رد الجميل للمجتمع يجعلهم يشعرون بأنهم جزء من بيئة العمل الرائعة في جمارك دبي".

