انطلاق الدورة 13 من مهرجان مالمو في إبريل 2023

أعلن القائمون على مهرجان مالمو للسينما العربية عن موعد انعقاد دورته الثالثة عشرة، والتي تستضيفها مدينة مالمو السويدية في الفترة ما بين 28 أبريل و4 مايو 2023.

ووفقا لما تم الإعلان عنه فقد تم زيادة عدد أيام المهرجان لتكون سبعة أيام كاملة.





وقال مؤسس ورئيس المهرجان محمد قبلاوي: "بعد النجاح الكبير الذي شهدته دورة 2022، والتعليقات المتكررة من جمهور المهرجان وضيوفه بازدحام البرنامج بالعروض والأنشطة، كان من المنطقي أن نقرر زيادة عدد الأيام بدءًا من الدورة المقبلة، تماشيًا مع التوسع المستمر في حجم المهرجان وعدد أفلامه وضيوفه وأنشطته".



وأقيمت الدورة الثانية عشرة للمهرجان في الفترة ما بين 4 و9 مايو 2022، وشهدت عرض ما يزيد على 70 فيلما عربيا من مختلف الأنواع والجنسيات.

كما شهدت حضور ما يزيد على 200 ضيف من صناع وخبراء السينما والإعلام العرب والأجانب، بالإضافة إلى استمرار أيام مالمو لصناعة السينما، ذراع المهرجان المخصص للمحترفين، وبرنامج منح دعم الإنتاج المشترك بين الدول العربية ودول الشمال.