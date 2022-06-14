تعرف على إيرادات فيلم "Jurassic World: Dominion "

الفجر الفني
فيلم سينمائي
فيلم سينمائي
Advertisements

وصلت إيرادات فيلم Jurassic World: Dominion إلى 389 مليون و121 ألف دولار ف شباك التذاكر حول العالم.

 

وتأتي هذه الإيرادات الضخمة منذ طرح العمل يوم 10 يونيو الجارى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures.

 

وانقسمت إيرادات فيلم Jurassic World: Dominion بين 143 مليون و370 أفل دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و245 مليون و751 ألف دولار في شباك التذاكر حول العالم.


الفيلم من بطولة دانييلا بينيدا، وبرايس دالاس هوارد، وكريس برات، وديشن لاكمان، ولورا ديرن، وجيك جونسون، وسام نيل، وجيف جولدبلوم، وجاستيس سميث، وعمر سى، وسكوت هيز، وديواندا وايز، وإيزابيلا سيرمون، ومامودو أثى.

 

 

فيلم سينما إيرادات

مواد متعلقة

فيلم Jurassic World Dominion يتصدر شباك التذاكر الأمريكي
Advertisements

الأكثر قراءة

توقيت مباراة الزمالك والداخلية في كأس مصر

نتيجة مباراة الأهلي والمصري بالسلوم

عاجل.. ميدو يكشف مفاجأة عن موسيماني بعد رحيله عن الأهلي

موعد مباراة فرنسا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

خيسوس يحسم موقفه من الانتقال إلى ريال مدريد

لهذا السبب.. ريم مصطفي تتصدر تريند "جوجل"

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الداخلية في كأس مصر

الزمالك يحقق فوز مثير على الداخلية في كأس مصر 2/1