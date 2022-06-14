تعرف على إيرادات فيلم "Jurassic World: Dominion "

وصلت إيرادات فيلم Jurassic World: Dominion إلى 389 مليون و121 ألف دولار ف شباك التذاكر حول العالم.

وتأتي هذه الإيرادات الضخمة منذ طرح العمل يوم 10 يونيو الجارى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures.

وانقسمت إيرادات فيلم Jurassic World: Dominion بين 143 مليون و370 أفل دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و245 مليون و751 ألف دولار في شباك التذاكر حول العالم.



الفيلم من بطولة دانييلا بينيدا، وبرايس دالاس هوارد، وكريس برات، وديشن لاكمان، ولورا ديرن، وجيك جونسون، وسام نيل، وجيف جولدبلوم، وجاستيس سميث، وعمر سى، وسكوت هيز، وديواندا وايز، وإيزابيلا سيرمون، ومامودو أثى.