سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-6-2022 في مصر

الاقتصاد
الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية
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استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجعت أمس بقيمة 4 جنيهات، بالتزامن مع هبوط سعر اونصة المعدن الأصفر في البورصة العالمية.

 

أسعار الذهب اليوم:
 

عيار 18 يسجل 858 جنيها.

عيار 21 يسجل 999 جنيها.

عيار 24 يسجل 1145 جنيها.

الجنيه الذهب 7929 جنيها.

أونصة الذهب 1850 دولارا.

 

أسعار الذهب عالميًا:


تراجع سعر الذهب اليوم بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ شهر في وقت سابق من الجلسة بعد أن أدت بيانات قوية للتضخم في الولايات المتحدة إلى رفع عوائد سندات الخزانة والحد من جاذبية الذهب الذي يمثل ملاذا آمنا.

 

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1862.29 دولار للأوقية(الأونصة) في الساعة 02:05 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1866.80 دولار حسب رويترز.


ووصل الذهب إلى أعلى مستوياته منذ التاسع من مايو  في وقت سابق من الجلسة عندما سجل 1877.05 دولار للأوقية.

 

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