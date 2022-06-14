الحجز 19 يونيو.. تعرف على شروط وطريقة حجز أراضي الإسكان في 10 مدن جديدة

اعلنت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة اليوم عن طرح اراضي اسكان متوسط ومتميز واكثر تميزا في 10 مدن جديدة بـ 10 محافظات مختلفة.

أين تقع أراضي الاسكان الجديدة؟

وأوضحت الوزارة أن عدد الأراضي المطروحة للحجز يبلغ نحو 3677 قطعة ارض بمدن (المنيا الجديدة - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة - أسيوط الجديدة - بنى سويف الجديدة).

وتتنوع قطع الاراضي بين بين ( إسكان متوسط " محور الأراضي" – إسكان متميز - إسكان أكثر تميزًا ) حسب بيان الوزارة الصادر اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، حيث تنقسم إلى قطع أراضي الإسكان المتوسط " محور الأراضي " بعدد 1760 قطعة (المنيا الجديدة - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة - أسيوط الجديدة - بنى سويف الجديدة).

كما تم طرح قطع أراضـي الإسكان المتميز بعدد 1740 قطعة أرض بمدن ( المنيا الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - ناصر الجديدة " غرب أسيوط " - طيبة الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة).

بجانب طرح قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بعدد ۱۷۷ قطعة بمدن ( أسـوان الجديدة - سـوهـاج الجـديـدة - بني سويف الجديدة - أسيوط الجديدة - المنيا الجديدة ).

طريقة حجز أراضي الاسكان الجديدة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز ( online ) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط www.hdb-reservation.com

شروط الحجز

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن شـروط الـطـرح وأسلوب الحجز والمـواقـع والمـساحات والأسعـار وأسلـوب الـسـداد ستكون متاحة على الموقع الإلـكـتـرونـي اعـتـبـارًا من يوم الأحـد المقبل الموافق 19/6/2022.