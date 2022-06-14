هذه الحالات المعفاة من تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية

شهدت البطاقة التموينية اهتماما كبيرا خلال الشهور القليلة الماضية، بعد أن تم إتاحة تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية من خلال موقع دعم مصر، الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يبحثون عن رابط تسجيل رقم الهاتف.

وبعد أن كان محدد لها أن تنتهي نهاية شهر يونيو الجاري، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مد مهلة تسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر حتى 31 يوليو المقبل.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك فئات مستثناة من تسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر أو من خلال المكاتب التموينية، ما جعل العديد منهم يبحثون عن تلك الفئات لمعرفتها.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، الحالات المعفاة من تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية، والتي جاءت كالتالي:-

الحالات المعفاة من تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية

هناك بعض الفئات التي لن تستطيع تسجيل رقم الهاتف، والتي حددتها وزارة التموين في الآتي:

بطاقات التموين المسجلة بأسماء المسجونين

أوضحت وزارة التموين أن البطاقات التموينية المسجلة باسم أحد الأشخاص المسجونين، من الفئات المعفاة من تسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية، ولكن يجب أن يقدم أحد أفراد الأسرة، المستندات التي تثبت ذلك الأمر في مكتب التموين التابعة له البطاقة.

البطاقات المسجلة باسم كبار السن غير القادرين على الحركة

كما تم إعفاء البطاقات المسجلة باسم كبار السن غير القادرين على الحركة، ولا يمتلكون رقم هاتف محمول مسجل بأسمائهم، ولكن يشترط أن يقدم ذويهم ما يثبت صحة ذلك من مستندات وتقارير طبية في مكتب التموين التابعة له البطاقة.

وعلى الراغبين في تسجيل رقم الهاتف المحمول من باقي الفئات، الدخول على موقع دعم مصر، وتسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بهم في الخانة المخصصة لذلك.