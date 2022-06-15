يلا شوت goal ahly مشاهدة مباراة مباراة الأهلي وايسترن كومباني مباشر دون تقطيع yalla shoot

تقام مباراة الأهلي وإيسترن كومباني اليوم الأربعاء، على ستاد الأهلي وي السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة 14 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والذي يخوضه المارد الأحمر دون العناصر الدولية.



وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.



يذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الثالث في الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بينما يحتل إيسترن كومباني المركز الأخير في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إيسترن كومباني

فى حراسة المرمي: مصطفى شوبير

في خط الدفاع:محمود وحيد، رامي ربيعة، محمد هاني، كريم فؤاد.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، أليو ديانج، أحمد عبد القادر.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، حسين الشحات.

