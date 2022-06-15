سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-6-2022 في البنوك

استقر سعر الدولار خلال التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 15 يونيو 2022 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية، وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 18.73 جنيه في (مصرف أبو ظبي الإسلامي- بنك مصر إيران للتنمية ).

سعر الدولار في البنك المركزي



وكان سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفع في ختام تعاملات يوم الاثنين الماضى بقيمة 2 قرشًا، وزاد سعر "الدولار" في متوسط تعاملات البنك المركزي أمس بقيمة 3 قروش؛ ليصل إلى 18.69 جنيه للشراء و18.79 جنيه.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

18.69 جنيه للشراء

18.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

18.73 جنيه للشراء

18.78 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني



18.68 جنيه للشراء

18.78 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول



18.71 جنيه للشراء

18.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي



18.68 جنيه للشراء

18.78 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك بلوم



18.68 جنيه للشراء

18.78 جنيه للبيع.



سعر الدولار في المصرف المتحد



18.70 جنيه للشراء

مقابل 18.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق



18.68 جنيه للشراء

18.78 جنيه للبيع.