خسائر نفط عُمان تفوق 2.3 دولار للبرميل بالعقود الآجلة



أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الأربعاء، تراجع سعر نفط عمان بالعقود الآجلة تسليم شهر أغسطس / آب القادم، بواقع 2.39 دولار للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس / آب، تراجع إلى 116.35 دولار للبرميل، مقارنةً بسعره أمس الثلاثاء، عند 118.74 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر سبتمبر / أيلول المقبل 112.14 دولار للبرميل، بتراجع 2.6 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 114.74 دولار للبرميل.

وعالميًا، تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يوليو / تموز القادم، بحلول الساعة 9:20 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.92 بالمائة؛ ليصل إلى 117.83 دولار للبرميل، خاسرًا 1.1 دولار للبرميل.

وتراجع سعر خام برنت تسليم أغسطس / آب، بنسبة 0.87 بالمائة؛ ليصل إلى مستوى 120.12 دولار للبرميل، بخسائر 1.05 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة.



