إعلامي سعودي يكشف دور المملكة في مكافحة الإرهاب (فيديو)

قال الإعلامي السعودي خالد المأربي، إن بعض الدول تعرف الإرهاب من ناحية سياسية لتحقيق مآرب سياسية كما حدث في العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى ضرورة وجود فكر عربي موحد، وإعداد قاموس مصطلحات لتحديد معنى الإرهاب في العالم العربي.

السعودية دعمت مركز مكافحة الإرهاب بـ100 مليون دولار

وتابع "المأربي"،خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "النبض العربي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن الملك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية، كان من أوائل من طالبوا بمكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن السعودية دعمت مركز مكافحة الإرهاب بـ100 مليون دولار خلاف الدعم السياسي.

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تعريف الإرهاب ما زال ضبابيًا

ولفت إلى أن تعريف الإرهاب ما زال ضبابيًا ويستخدم لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية، مضيفًا أن جماعة الحوثي في اليمن إرهابية، ورغم ذلك لا يوجد أي سيطرة أممية على هذه الفئة الإرهابية.

ولفت إلى أن هناك ضرورة للوصول إلى مصطلح يحدد معنى الإرهاب بشكل واضح ورئيسي دون أي لبس، مضيفًا أن ما يطمئن العرب هو قيام مصر والسعودية السيطرة على آفة الإرهاب.