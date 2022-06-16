أسعار الدواجن اليوم الخميس 16-6-2022 في الأسوق

أسعار الدواجن من الموضوعات التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، حيث أن الدجاج من الأشياء الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

أسعار الدواجن

ويبحث الكثيرون أسعار الدواجن اليوم الخميس الموافق الـ16 من يونيو 2022، إذ يزيد شرائها بهذا اليوم من كل أسبوع.

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن تراجعا ملحوظا بنحو 5 جنيهات وذلك فى المزارع، حيث وصل سعر الكيلو لـ35 بدلا من 40 جنيها خلال التداولات اليوم.

ووصلت أسعار الدواجن المقررة للمستهلك إلى 40 جنيها ويختلف سعر الكيلو من منطقة إلى أخرى ومن محل إلى آخر.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية أسعار الدواجن اليوم في السطور التالية:

أسعار الدواجن اليوم في السوق المحلي "مزارع"

أسعار الدواجن البيضاء 35 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار الساسو فس المزرعة وصلت لـ41 جنيها.

أسعار الكتكوت الأبيض

ارتفعت أسعار الكتكوت الأبيض إلى 6 جنيهات بدلا من 4.5.

وسجلت أسعار كتاكيت الـ "ساسو" 5:25 بارتفاع قيمته 25 قرشا.



أسعار الدواجن الأمهات تسجل 30 جنيها.

أسعار البيض

وصلت سعر كرتونة البيض إلى 50.5 بينما سجلت أسعار كراتين البيض الأحمر 54.5 جنيها، وكرتونة البيض البلدى 55 جنيها، وهذه الأسعار مرتفعة 4 جنيهات عن تداولات منتصف الأسبوع الماضى.