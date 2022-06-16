إطلالة مثيرة للمطربة هيفاء وهبي تضعها على صدارة البحث

تصدرت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الخميس، الموافق الـ16 من يونيو 2022، بعد ظهورها الأخير.

هيفاء وهبي

وأشعلت هيفاء وهبي مواقع التواصل الاجتماعي بعدماشاركت جمهورها بأحدث إطلالاتها، من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

صورة هيفاء وهبي

ونشرت هيفاء وهبي، صور جديدة لها عبرخاصية "إستوري" بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، والتي لاقت إعجاب الكثير من جمهورها.

إطلالة هيفاء وهبي

وظهرت هيفاء وهبي مرتدية بنطال جينز وتوب أسود اللون مفتوح متكشف الصدر، في إطلالة "كاجوال" نالت إعجاب آلاف المتابعين، لتلقى تفاعلا كبيرًا.

كليب هيفاء وهبي الجديد

ويترقب جمهور هيفاء وهبي طرح أغنية ألبومها الجديد الذي تم الإعلان عنها تحت اسم "قاعدة وبتفرج"، حيث اختارت كلمات الشاعر أحمد المالكى، وألحان محمد الصاوي.

أعمال هيفاء وهبي الفنية

وقدمت هيفاء وهبي العديد من الأعمال الفنية وعلى رأسها فيلم "دكان شحاتة" الذي حقق نجاحا كبيرا وشهد جدلا واسعا، لما يحويه من مشاهد وصفها البعض بـ "غير المناسبة".