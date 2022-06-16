8.9 % نموا بعدد النساء في مجالس إدارات الشركات الإماراتية

أظهرت نتائج البحث الذي أجرته " أرورا 50 "، وهي مؤسسة تعمل على تحقيق التكافؤ بين الجنسين في مجالس إدارات الشركات بدول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ورعاية شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، أن عدد مناصب مجالس الإدارات التي تشغلها النساء في الإمارات، ارتفعت خلال عامين من 29 مقعدًا بنسبة 3.5 بالمئة في عام 2020 إلى 77 مقعدًا في عام 2022 لترتفع 8.9 بالمئة، تماشيًا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في إطار سعيها المستمر نحو تحسين التنوع بين الجنسين وزيادة عدد المناصب التي تشغلها النساء.

ويسلط التقرير، الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يأتي بالتنسيق مع القيادات النسائية في عدد من مجالس إدارات الشركات في المنطقة - الضوء على الاستراتيجيات الرئيسية التي تُمكّن المرأة الطموحة من شغل مناصب في مجالس الإدارة خلال فترة لا تزيد على العقد الواحد.

وكشفت التقرير - الذي جاء تحت عنوان " وظائف غير تنفيذية في مجالس الإدارة في دولة الإمارات: طريق إلى التوازن بين الجنسين" - أن 77 من أصل 868 مقعدًا في مجالس الإدارات في 115 شركة مدرجة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية تشغلها نساء في الوقت الحالي. وارتفعت نسبة المناصب التي تشغلها النساء في مجالس الإدارات عقب اتخاذ هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع مجموعة من الإجراءات في العام الماضي تحدد فيها حصة تمثيل المرأة وتُلزم بها جميع الشركات المدرجة في دولة الإمارات بتعيين امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارتها.

وتم مقابلة 16 امرأة من مجالس إدارات مختلفة بهدف فهم الخطوات الرئيسية التي يمكن للنساء الطموحات اتخاذها بشكل استباقي في حياتهن المهنية لتساعدهن في الوصول إلى مناصب غير تنفيذية في مجالس الإدارة.

وقالت ديانا وايلد، الشريك المؤسس لـ " أرورا 50"، إن التقدم الذي تحرزه مجالس الإدارات في جميع أنحاء دولة الإمارات، من شأنه تسريع وتيرة التغيير حيث إن النساء تحتاج إلى التخطيط بشكل استراتيجي للوصول إلى ما يرغبن إليه في حياتهن المهنية، مضيفة أنه بات من الضروري أن تتبنى مجالس الإدارة التي تمتاز بتنوعها برامج القيادة الشاملة حتى تتمكن من قطف ثمار الربحية والأداء بالكامل".

بدورها، قالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال، ورئيسة لجنة أدنوك للتوازن بين الجنسين: " نفخر بالتعاون مع أرورا 50 في إطلاق هذه المبادرة البحثية والتي تتوافق مع التزام أدنوك بدعم التوازن بين الجنسين ومساعدة النساء في تحقيق التطور والتميز في مسيرتهن المهنية. حيث يتيح لنا هذا البحث الهام إلقاء نظرة عميقة على واقع التمثيل، كما يوفر لنا توصيات قابلة للتنفيذ من شأنها تسريع التنوع بين الجنسين على مستوى مجالس الإدارة ويدعم جدول الأعمال الوطني في تحقيق التوازن بين الجنسين".

فيما؛ قالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: " إنه لمن دواعي سروري أن أشاهد النمو المتزايد في عدد المناصب التي تشغلها النساء في مجالس الإدارات خلال العامين الماضيين، واليوم يوجد امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارة 59.1 بالمائة من الشركات المدرجة وتمثل النساء من اللواتي يشغلن مقاعد في مجالس إدارات الشركات المدرجة نسبة 8.9 بالمائة".