بدء تسليم أراضي المصريين بالخارج السابق حجزها بمشروع بيت الوطن بمدينة العبور الجديدة 3 يوليو

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 3/7/2022، وحتى يوم الأربعاء الموافق 6/7/2022، في تسليم عددٍ من قطع أراضي المصريين بالخارج السابق حجزها بمشروع بيت الوطن بالمنطقة " ZONE F " بالـ 2600 فدان بمدينة العبور الجديدة.



وأوضح المهندس أحمد على، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 1: 20، يوم الأحد 3/7/2022، والقطع أرقام ( 22 – 23 – 28 – 29 – 34 – 35 – 36 – 40 – 41 – 43 – 64 – 65 )، يوم الإثنين 4/7/2022، والقطع أرقام ( 73 – 74 – 75 – 76 – 78 79 – 80 – 81 – 82 – 86 – 87 – 90 )، يوم الثلاثاء 5/7/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 6/7/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.



وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن على العملاء الحاجزين لتلك القطع التوجه إلى الإدارة العقارية بمقر الجهاز لفتح ملف للقطعة، مع ما يفيد سداد المستحقات المالية وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك إقبالا كبيرا على الحجز بالمرحلة الثامنة، بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، سواء على الحجز المبدئى على الموقع الإلكترونى، وكذا فى التحويلات البنكية لمقدمات الحجز، مشيرا إلى أن هدف الوزارة من الطرح هو تلبية مطالب المصريين المقيمين فى الخارج فى تملك الوحدات السكنية والأراضى.



وقال الوزير: “تشمل هذه المرحلة طرح أراض ووحدات بمواقع مميزة بالمدن الجديدة، ويتم الطرح بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والبنك المركزى المصرى”.

وأشار الجزار إلى أن الطرح يضم قطع أراضٍ سكنية للأفراد، وقطع أراضٍ بنشاط مختلط، وأراضى مقابر، وفيلات، ووحدات سكنية متنوعة (إسكان: فاخر – فوق المتوسط – متوسط)، ووحدات إدارية، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير مختلف أنواع الإسكان لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية لرغبتهم فى تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.

وأوضح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه تم طرح قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ9 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - دمياط الجديدة - العبور - الشروق - بدر - العبور الجديدة - السادات)، وقطع أراضٍ بنشاط مختلط بمدينة دمياط الجديدة، وكذا أراضى مقابر بـ4 مدن جديدة (القاهرة الجديدة - بدر - العاشر من رمضان - أكتوبر الجديدة)، إضافة إلى طرح فيلات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة "المقصد"، ومدينة المنصورة الجديدة.

وقال: "تم أيضًا، طرح وحدات سكنية فاخرة، بالمشروعات التالية (داون تاون العلمين - الحي اللاتيني - أبراج صواري - مدينتي – وحدات بمشروع "JANNA" بمدن (دمياط – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة) - الحي السكني الثالث "R3" - المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة)، وكذا طرح وحدات إسكان (فوق المتوسط – متوسط) بمشروع "سكن مصر" بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجري العيون، إضافة إلى طرح وحدات تجارية وإدارية، بممشي المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووحدات ماسبيرو الإدارية".

وأكد عباس أنه على راغبى الحجز، اتباع التعليمات التالية والموضحة بصفحة الأسئلة الشائعة بالموقع الإلكترونى لتجنب غلق الحساب، فأثناء عملية الدخول يرجى التأكد من كتابة كلمة المرور بشكل صحيح، لأنه إذا تمت كتابتها بشكل خاطئ 3 مرات فسوف يقوم الموقع بغلق الحساب، وهو الأمر الذي يتطلب التواصل مع مجموعة العمل من خلال البريد الإلكترونى أو أرقام الهاتف الموضحة بصفحة "اتصل بنا" ليتم إعادة تفعيل الحساب مرة أخرى، ولتجنب غلق الحساب فى حال عدم تذكر كلمة المرور قبل إدخاله للمرة الثالثة، يرجى طلب استعادة كلمة مرور جديدة من الموقع، وسيتم إرسال كلمة مرور جديدة على البريد الشخصى المسجل على الموقع، مع العلم بأن إدارة المشروع تقوم بتفعيل الحسابات وكلمات المرور لجميع المسجلين بشكل دورى، وهناك فريق عمل يتولى الرد على أسئلة واستفسارات الراغبين فى الحجز.