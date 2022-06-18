مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

أكد الجهاز الفني لفريق الزمالك جاهزية التونسي حمزة المثلوثي ومحمد عبدالغني لمواجهة الأهلي المقرر لها غد الأحد بالدوري المصري لكرة القدم.



وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي مساء الجمعة، أن محمد عبدالغني انتظم في التدريبات الجماعية الجمعة، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في الكاحل وتعرض لها خلال مباراة الداخلية الأخيرة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.



وقال الزمالك إن التونسي حمزة المثلوثي شارك في التدريبات الجماعية بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي الذي كان يخضع له في الفترة الماضية بعدما تعرض لإصابة في كاحل القدم تسببت في غيابه عن الفريق في الفترة الأخيرة.



وواصل الثنائي أحمد فتوح وحازم إمام لاعبا الفريق برنامجهما التأهيلي بعد أن تماثل الأول من الإصابة من فيروس كورونا في حين كان حازم إمام يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية.



ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة الأهلي المقرر لها الأحد المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام بإستاد السلام.