عمرو سمير عاطف: تكلفة كارتون الأطفال أقل من ربع تكلفة إنتاج مسلسل رمضاني

أكد الكاتب والسيناريست عمرو سمير عاطف، أنه لا توجد صعوبات في إنتاج أعمال فنية للاطفال من ناحية تكلفة الانتاج قائلًا: "من الاشياء الخاطئة المتداولة أن تكلفة عمل فني للاطفال بالغ التكاليف وهذا غير صحيح حيث أن تكلفة عمل للاطفال أقل من ربع تكلفة إنتاج مسلسل رمضاني".



وبين خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": أن من الشائعات المنتشرة أن تلك الاعمال ونوعيتها لا تحقق مكاسب زهذا غير صحيح أيضًا لان أعمال الاطفال لا تحقق ربحًا بالطريقة المعتادة عبر الاعلانات التجارية لكن من خلال بيع المنتجات والشخصيات عبر مجلة أو ابلكيشن على الموبايل وهي تحتاج لابداع في التسويق.

وأوضح أيضًا أن ثالث الشائعات المنتشرة أن الفنانين المصريين ليس بوسعهم تقديم تلك الاعمال قائلًا: "تالت الاشاعات دي أننا مش بنعرف نعملها وهذا غير حقيقي ايضًا لان بعض فنانينا قدموها وأخذوا جوائز أوسكار وراحوا هوليود وعندنا واحد بطل في المغامرون الخمسة أخد أوسكار بعد عمله في الخارج".



ولفت إلى أن الاطفال يحبون مشاهدة التفلزيون ويتوقف ذلك على جودة المنتج نفسه